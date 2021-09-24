Зараз ми проживаємо епізоди з серіалу «Слуга народу», – Рябошапка

У серіалі «Слуга народу» є багато цікавих сюжетів, які знаходять відображення в сучасному житті

У серіалі «Слуга народу» є сюжети, які знаходять відображення в сучасному житті. Про це в студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» сказав колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, повідомляє «Главком».

«У серіалі «Слуга народу» є багато цікавих сюжетів, які знаходять відображення в сучасному житті. Зараз фактично ми проживаємо серії, певні епізоди з цього серіалу. Тому дуже важливо цей серіал передивитися всім», – порадив Рябошапка.

Колишній генеральний прокурор переповів два епізоди з серіалу, які навели його на думку провести аналогії з політичними реаліями в Україні за президенства Володимира Зеленського.

«Одна з серій говорить про те, що президент хотів проводити прозорі конкурси на посади на державну службу, але ці конкурси не вдались і тому президент вирішив віддати посади людям, яких він знає особисто, які є близькі і ним перевірені», – розповів Рябошапка.

«Інша історія, 20 серія, це боротьба з олігархами. Президент намагається подолати олігархічний устрій економіки, олігархи шаленіють, вони не знають, як цьому протидіяти, але президент не здається», – додав ексгенпрокурор.

До слова, за ініціативою голови Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, учора, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.