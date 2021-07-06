Обмануті інвестори «Аркади» збираються перекрити урядовий квартал

іІнвестори банку «Аркада» вже неодноразово влаштовували мітинги в центрі Києва

Інвестори вимагатимуть від влади добудувати об'єкти збанкрутілого банку «Аркада»

У середу, 7 липня, інвестори банку «Аркада» вийдуть на масштабний авто-мітинг з перекриттям в урядовому кварталі. Про це йдеться на сторінці організаторів заходу.

В анонсі сказано, що мета заходу – спонукання вищого керівництва держави до сприяння швидкій реалізації Меморандуму щодо вирішення питання добудови та передачі квартир Інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

Інвестори звертатимуться до високопосадовців Кабінету міністрів України та особисто до президента України по допомогу у вирішенні питання фінансування добудови будинків.

План мітингу:

07:00 – збір учасників АВТО-мітингу в двох локаціях, біля ЖК «Патріотика» (проспект Григоренка, парковка ТЦ «Епіцентр») та ЖК «Еврика» (проспект Академіка Глушкова, автостоянка біля станції метро «Іподром»).

08:00 – рух колон авто-мітингу від ЖК «Патріотика» та ЖК «Еврика» у напрямку до вул. Грушевського.

09:00 – безстрокове паркування колон авто-мітингу, починаючи від Маріїнського парку і до Кабінету міністрів.

09:00 – збір учасників пішої колони біля Кабінету міністрів України.

09:30 – мітинг під стінами Кабінету міністрів України.

11:00 – рух пішої колони від Кабінету міністрів України до Офісу президента України на вул. Банковій.

11:30 – безстроково, мітинг під стінами Офісу президента України.

Нагадаємо, 2 квітня інвестори банку «Аркада» вкотре провели мегамітинг в урядовому кварталі з перекриттям руху.

Повідомлялося, що у квітні всі зацікавлені сторони підписали узгоджений текст меморандуму про добудову та передачу квартир інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».