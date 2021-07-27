СБУ і РНБО «прикинулися матрьошкою». Як «Квартал 95» продає свої серіали Росії в обхід санкцій

Служба безпеки і Радбез каже, що до «Кварталу» санкції не застосовували, тож будь-яка їх діяльність законна

Депутати «Європейської солідарності» спрямували до СБУ, РНБО і Нацбанку запити щодо продажу командою Зеленського серіалів країні-агресору, до того ж забороненому в Україні каналу СТС. Про це повідомила депутатка від партії «ЄС» Ірина Геращенко.

«Відповіді вражають! СБУ, РНБО і НБУ прикинулися матрьошкою і пишуть депутатам, що, мовляв, до «Кварталу» санкції не застосовували, тож будь-яка їх діяльність законна. Хоч мова йшла абсолютно про інше: про реальну торгівлю на крові. Наших воїнів продовжують вбивати фізично, українців вбивають російською пропагандою, й роблять це путінські телепомийки, де демонструють серіали «Кварталу». Ще й роялті платять команді Зеленського», – розповіла Геращенко.

«Але то про закриту «ліпецкуюфабріку» можна було 5 років годувати сюжетами українців, а отримувати «дєнюжку» від путінських каналів на розвиток «Кварталу» – «это же совсем другое», – додала депутатка.

Ще у червні «Главком» писав, що РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій.

Нагадаємо, у травні російський канал СТС оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією «Квартал 95», що заснував президент Володимир Зеленський.

Серіал було знято у 2020 році. Режисером проєкту виступив Руслан Ханумак, він же зіграв головну роль. Другу головну роль зіграла актриса Дарина Рибак.

Раніше СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу «Папік» в Росію.

Перед цим Рада національної безпеки і оборони України заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС Медіа», що володіє телеканалом «СТС», а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал «Папік» компанією «Студія «Квартал 95» згаданому російському телеканалу.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому до Росії продають багато українських серіалів.

До слова, канал «1+1» повернув трансляцію «кварталівського» серіалу «Свати» російською. Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Раніше сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму.



