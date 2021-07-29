«95 квартал» рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі
Концерти, які рекламують російські пропагандисти, відбудуться у Німеччині в лютому наступного року
Російський пропагандистській «Перший канал» рекламує концерти «95 кварталу». На це звернув увагу блогер Мирослав Олешко та виклав відеопідтвердження у Facebook.
Він оприлюднив відеозапис рекламного ролика «Кварталу 95», зроблений з ефіру телеканалу. В рекламі йдеться про концерти «кварталівців», які відбудуться з 12 по 22 лютого наступного року в Німеччині.
Зокрема, 12 лютого запланований концерт у Гамбурзі, 13 лютого в Берліні, 15 лютого у Пфорцгаймі, 17 лютого у Фюрті,18 лютого у Ганновері,19 лютого у Оффенбасі, 20 лютого у Дюссельдорфі та 22 лютого у Вердені.
Нагадаємо також, що попри агресію РФ, захоплення Криму та певних територій Донбасу, «Квартал 95» продає свої серіали Росії. При чому нинішнє СБУ таа РНБО не бачить у цьому нічого поганого.
Ще у червні «Главком» писав, що РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій.
Нагадаємо, у травні російський канал СТС оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією «Квартал 95», що заснував президент Володимир Зеленський.
Серіал було знято у 2020 році. Режисером проєкту виступив Руслан Ханумак, він же зіграв головну роль. Другу головну роль зіграла актриса Дарина Рибак.
Раніше СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу «Папік» в Росію.
Перед цим Рада національної безпеки і оборони України заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС Медіа», що володіє телеканалом «СТС», а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал «Папік» компанією «Студія «Квартал 95» згаданому російському телеканалу.
Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому до Росії продають багато українських серіалів.
До слова, канал «1+1» повернув трансляцію «кварталівського» серіалу «Свати» російською. Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.
Раніше сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму.