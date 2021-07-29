«95 квартал» рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі

Концерти, які рекламують російські пропагандисти, відбудуться у Німеччині в лютому наступного року

Російський пропагандистській «Перший канал» рекламує концерти «95 кварталу». На це звернув увагу блогер Мирослав Олешко та виклав відеопідтвердження у Facebook.

Він оприлюднив відеозапис рекламного ролика «Кварталу 95», зроблений з ефіру телеканалу. В рекламі йдеться про концерти «кварталівців», які відбудуться з 12 по 22 лютого наступного року в Німеччині.

Зокрема, 12 лютого запланований концерт у Гамбурзі, 13 лютого в Берліні, 15 лютого у Пфорцгаймі, 17 лютого у Фюрті,18 лютого у Ганновері,19 лютого у Оффенбасі, 20 лютого у Дюссельдорфі та 22 лютого у Вердені.

«Перший канал» — загальноросійський державний цілодобовий телевізійний канал із найбільшим охопленням аудиторії РФ. Веде мовлення з Москви, штаб-квартира знаходиться в телецентрі «Останкіно». Позиціонується як головний телеканал країни російської пропаганди. 75% акцій «Першого каналу» належать уряду РФ.

Нагадаємо також, що попри агресію РФ, захоплення Криму та певних територій Донбасу, «Квартал 95» продає свої серіали Росії. При чому нинішнє СБУ таа РНБО не бачить у цьому нічого поганого.

Ще у червні «Главком» писав, що РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій.

Нагадаємо, у травні російський канал СТС оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією «Квартал 95», що заснував президент Володимир Зеленський.

Серіал було знято у 2020 році. Режисером проєкту виступив Руслан Ханумак, він же зіграв головну роль. Другу головну роль зіграла актриса Дарина Рибак.

Раніше СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу «Папік» в Росію.

Перед цим Рада національної безпеки і оборони України заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС Медіа», що володіє телеканалом «СТС», а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал «Папік» компанією «Студія «Квартал 95» згаданому російському телеканалу.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому до Росії продають багато українських серіалів.

До слова, канал «1+1» повернув трансляцію «кварталівського» серіалу «Свати» російською. Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Раніше сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму.