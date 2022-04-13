Або Росія буде реально шукати мир, або назавжди залишить міжнародну арену – Зеленський

Президент України анонсував посилення санкцій проти країни-агресорки з боку США

Президента України Володимир Зеленський увечері 13 квітня виступив із традиційним зверненням до нації.

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Незламний народе найсміливішої країни! Сьогодні був корисний день для нашої держави, для нашого захисту від російського нападу. В Київ прибули президенти чотирьох держав – друзів України. Тих, хто допомагає нам від перших днів. Хто не вагався – чи давати нам зброю. Хто не сумнівався – чи вводити санкції. І хто зараз на рівні Європейського Союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Російської Федерації.

Польща, Литва, Латвія, Естонія. Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними. Важливо, що президенти відвідали Бородянку в Київській області, де на власні очі побачили, ЩО наробили окупанти. Для президентів – це ще один аргумент, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти Росії.

Передусім потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину. Західну санкційну політику розглянула сьогодні і група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола і Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою введених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти. Групою підготовлені конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими користується постійно Росія, та як негайно посилити санкції, щоб це було відчутним для Москви.

Говорив сьогодні з Президентом США Байденом. Серед тем розмови – притягнення до відповідальності усіх російських військових і командирів, які скоїли воєнні злочини. Міжнародна співпраця для цього. Обговорили новий пакет оборонної підтримки України. Домовились. На 800 мільйонів доларів. Зброя, боєприпаси, інша допомога. Артилерійські системи, бронетранспортери, гвинтокрили. Щиро вдячний за підтримку! Також домовилися про посилення санкцій проти Росії.

Звернувся до парламенту і народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема і зброєю. Також закликав Естонію долучитись до проекту відновлення України після війни. Ми вже співпрацюємо з Естонією в галузі цифровізації. А після війни це може стати ще масштабнішим проектом. Для відновлення державних та бізнесових цифрових систем, для кіберзахисту. Для відновлення відповідних освітніх закладів.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу. Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті. Відповідальність для російських військових за воєнні злочини – неминуча. Будемо затягувати їх усіх у Трибунал. І не тільки за скоєне в Бучі.

Загалом на півночі нашої країни – у звільнених районах – продовжується розмінування. Після окупантів залишились десятки тисяч снарядів, які не розірвалися, мін, розтяжок – багато всього. Тому усім, хто хоче повернутися додому на звільнену територію, варто бути максимально обережним. Максимально уважним. І одразу повідомляти поліції та рятувальникам у випадку, якщо знайдете якийсь незрозумілий предмет, вибухонебезпечний предмет. Бойові зведення за сьогодні суттєво не відрізняються від попередніх.

Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках. Намагаються відігратись за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові і артилерійські удари. Заводять нові колони техніки. Шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до так званої «мобілізації» в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова «взагалі», російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну.

Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались. І я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які тримають позиції і привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше. Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену. І перед записом цього звернення, як завжди, підписав укази про нагородження наших захисників.

Державними нагородами відзначені 270 військовослужбовців Збройних Сил України, 7 з них посмертно, а також 11 працівників Управління державної охорони. Іншим указом звання Герой України присвоєно двом військовослужбовцям наших Збройних Сил. Посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава кожному, кожній, хто захищає народ і захищає нашу державу! Слава Україні!