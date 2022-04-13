Офіційно: крейсер «Москва» вирушив за відомою адресою

«Москва» – саме той корабель, котрий послали за відомою адресою українські захисники острова Зміїний

Ракети «Нептун» завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень

Просто зараз у басейні Чорного моря сильно горить крейсер «Москва». Інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Не можемо зрозуміти, що відбулося. Чи то два матроси покурили не в тому місці, чи то порушили вчергове якісь правила безпеки. Якось не щастить», – сказав Арестович у ефірі російському правнику Марку Фейгіну.

Він також зауважив, що зараз штормове море, тому невідомо, чи вдасться надати крейсеру відповідну допомогу, там 510 членів екіпажу.

Арестович нагадав, що «Москва» – це саме той корабель, котрий послали за відомою адресою українські захисники острова Зміїний.

«Спрацювала старе військове прислів’я: Земля, звичайно, кругла, але має форму валізи. Гештальт закрився, таким чином», – підсумував Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, ввечері було завдано ракетного удару по російському крейсеру «Москва». Про це повідомив блогер, військовий журналіст Олександр Карпюк, відомий як Серж Марко.

Як відомо, крейсер «Москва» 24 лютого брав участь у захопленні острова Зміїний.



За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.