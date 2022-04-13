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    Зеленський провів брифінг із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії (відео)

    У Києві відбулася зустріч п&rsquo;яти президентів - Зеленський провів брифінг із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії (відео)

    У Києві відбулася зустріч п’яти президентів

    фото: Офіс президента

    Лідери разом відповіли на питання журналістів

    Президент України Володимир Зеленський 13 квітня зустрівся з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, які перебувають у нашій країні з візитом.

    Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу.

    Після завершення переговорів президенти поспілкувалися з представниками засобів масової інформації.

    Нагадаємо, сьогодні лідери одразу чотирьох країн Європейського Союзу – президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс. Провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, побували у звільненій Бородянці на Київщині.

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    Теги: росія окупанти Польща війна Естонія Латвія Литва Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський провів брифінг із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії (відео)