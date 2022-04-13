Зеленський розповів, чим закінчиться для РФ війна проти України. Звернення президента (відео)

«Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену»

Президент України Володимир Зеленський 13 квітня звернувся до українців із традиційним відеопідсумком 49 доби війни.

«Вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше. Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену», – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський провів брифінг із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії (відео).