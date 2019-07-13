Аеропорт «Київ» закрили через літак «Бєлавіа»



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Пасажири і екіпаж не постраждали і змогли покинути літак за допомогою трапа

Літак авіакомпанії «Бєлавіа» викотився за межі злітно-посадкової смуги приблизно на 100 метрів

У столичному аеропорту «Київ імені Сікорського» під час посадки в ніч на суботу (о 23:40 за київським часом) викотився за межі злітно-посадкової смуги літак Boeing 737-3Q8 авіакомпанії «Бєлавіа».

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що борт викотився за злітну смугу приблизно на 100 метрів, при цьому була пошкоджена світлосигнальна система аеропорту.

«Пасажири і екіпаж не постраждали і змогли покинути літак за допомогою трапа. Сам літак отримав незначні пошкодження», йдеться у повідомленні.

За даними сайту Flightradar24, частина літаків з аеропорту «Київ» були перенаправлені в аеропорт «Бориспіль».

«Рейс 755 компанії LOT повернувся в аеропорт вильоту – Варшаву», - пише ЗМІ.

На даний момент аеропорт «Київ» закритий. Частина рейсів скасовано, частина перенесена на пізній час.

Інциденти з викочуванням за межі ЗПС літаків авіакомпанії «Бєлавіа» в Україні за останні роки відбуваються вже не вперше: у грудня 2017 та 2018 років це сталося в аеропорту «Бориспіль».