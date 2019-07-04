У столичному аеропорту відкрилася фотовиставка про поліцію



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Фотовиставка «Поліція Києва в обличчях»

Виставка в аеропорту триватиме місяць

У столичному аеропорту «Київ» розпочала роботу фотовиставка «Поліція Києва в обличчях».

Виставка присвячена 4-й річниці створення Національної поліції України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Відвідувачі аеропорту зможуть «познайомитися» із тими правоохоронцями, котрі несуть службу на вулицях столиці, протидіють злочинності та боронять Батьківщину на східних рубежах.

На виставці понад сорок світлин, які зобразили лише мить нелегкої служби поліції діалогу, дільничних офіцерів, патрульних поліцейських, слідчих і бійців полку «Київ».

«Ідея фотовиставки прийшла сама собою, адже навіть, коли у киян вихідні чи свята, столичні правоохоронці продовжують забезпечувати порядок на вулицях міста. Нашу щоденну роботу не всім видно, аж поки людині не буде потрібна допомога. І не важливо, де звертаються до поліції – у мирному місті чи у селі на лінії розмежування з окупантами. Ми повинні служити та захищати кожного і бути завжди поруч. У такий спосіб ми вирішили «познайомити» людей із тими поліцейськими, які постійно дбають про їх безпеку», - підкреслив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Фотовиставка в аеропорту «Київ» розпочала роботу 4 липня і триватиме до 4 серпня.