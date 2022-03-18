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    Події в Україні

    Агресор завдав ракетного удару по Краматорську. Є загиблі та поранені (відео)

    Агресор завдав ракетного удару по Краматорську. Є загиблі та поранені (відео)
    фото: Павло Кириленко

    Зазначається, що ракети влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю

    Зранку 18 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

    Зазначається, що ракети влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю.

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    Агресор завдав ракетного удару по Краматорську. Є загиблі та поранені (відео)
    Агресор завдав ракетного удару по Краматорську. Є загиблі та поранені (відео)
    Агресор завдав ракетного удару по Краматорську. Є загиблі та поранені (відео)
    фото: Павло Кириленко

    Наразі відомо про двох загиблих та шістьох поранених, інші подробиці встановлюються.

    «Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних. Буде кара!», написав Кириленко.

    Зазначимо, сьогодні в Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки є загиблі та постраждалі.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Агресор завдав ракетного удару по Краматорську. Є загиблі та поранені (відео)