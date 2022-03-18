У Росії на акцію за війну проти України пригнали студентів

У російському Єкатеринбурзі студентів зігнали на акцію, що підтримує війну проти України

У російському Єкатеринбурзі студенти замість навчання взяли участь у акції «Za войну»

Студенти одного із єкатеринбурзьких вишів зізналися, що в акції на підтримку «військової спецоперації в Україні вони беруть участь не добровільно. Про це пише видання Activatica.

Один із учасників акції підтвердив журналісту, що їх відправили на акцію «Za войну» примусово, знявши із занять.

При цьому тему акції студенти не знали.

Відповідаючи ж на питання про ставлення до «військової спецоперації», яка зараз відбувається в Україні, один із студентів заявив, що він нічого не знає про неї.

«Я не цікавлюся цим», – пояснив учасник акції.

Нагадаємо, що 9 березня російська партія влади «Єдина Росія» запустила акцію «Zащітники вітчизни» на підтримку окупаційних військ, які воюють на території України.

У цій акції влада наказала брати участь школярам, студентам та викладачам вищих навчальних закладів, бюджетникам, чиновникам та пенсіонерам.

Також відповідні завдання із висвітлення цієї акції отримали російські ЗМІ.