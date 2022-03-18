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    У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)

    У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)
    фото: дснс

    Рятувальники продовжують розчищати завали

    У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приміщення Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, а також постраждали два сусідні житлові будинки.

    Загинула 1 особа, 11 осіб постраждало та 1 особа знаходиться під завалами. В двох житлових будинках пожежі ліквідовано.

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    У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)
    У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)
    У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)
    У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)
    фото: дснс

    Як повідомлялося, сьогодні вранці у Львові, Дніпрі, Харкові та Миколаївщині прогриміли вибухи.

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

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    Теги: Харків росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)