У Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото)

Рятувальники продовжують розчищати завали

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приміщення Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, а також постраждали два сусідні житлові будинки.

Загинула 1 особа, 11 осіб постраждало та 1 особа знаходиться під завалами. В двох житлових будинках пожежі ліквідовано.

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Львові, Дніпрі, Харкові та Миколаївщині прогриміли вибухи.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.