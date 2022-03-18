Мер Кличко прибув на місце обстрілу Подільського району столиці та розповів деталі

Рятувальники розгрібають завали, медики наразі допомагають постраждалим

Київський міський голова Володимир Кличко розповив, що російські війська обстріляли ще один будинок в Подільському районі Києва та показав руйнування які забрали життя однієї людини. Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками», – повідомив Кличко.

Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа. На місці працюють рятувальники та медики.

Як повідомлялося раніше, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.