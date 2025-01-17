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Агенція оборонних закупівель ініціювала розслідування через спробу втручання у роботу «Еспресо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Агенція оборонних закупівель ініціювала розслідування через спробу втручання у роботу «Еспресо»
Агенція оборонних закупівель заявила про свою непричетність до тиску на редакцію «Еспресо» та ініціювала розслідування для встановлення винних

АОЗ повідомила, що «звернулася до правоохоронних органів із заявою проо злочин»

Агенція оборонних закупівель публічно заявила про свою непричетність до спроб втручання в діяльність редакції «Еспресо». Йдеться про тиск на журналістів із вимогою видалити статтю, що стосується закупівлі протитанкових мін. «АОЗ категорично заперечує свою причетність до будь-яких фінансових пропозицій чи впливу на редакційну політику сайту espreso.tv.» – йдеться в заяві Агенції.

На офіційній сторінці у Facebook АОЗ повідомила, що «звернулася до правоохоронних органів із заявою про злочин для проведення всебічного розслідування цього інциденту та встановлення осіб, причетних до тиску та перешкоджанню професійній діяльності журналістів».

В свою чергу, редакція «Еспресо» передала листування з представником рекламної агенції, який діяв від імені Агенції оборонних закупівель, в той час як АОЗ висловила вдячність редакції за принципову позицію та надані матеріали.

У заяві Агенція також наголосила, що стаття Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін викликала суспільний резонанс. Хоча у матеріалі є значна кількість неточностей і маніпулятивних тверджень, АОЗ надала офіційну позицію стосовно інформації, викладеної у цій статті, як і надала коментарі цілій низці медіа.

«Наразі ж можемо констатувати, що спроба невстановлених осіб вимагати в незалежного медіа зняття статті нібито в інтересах АОЗ є ще однією спробою зманіпулювати суспільною думкою та дискредитувати роботу Агенції – наголосили в АОЗ.

Теги: ЗМІ

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