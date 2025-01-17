Агенція оборонних закупівель ініціювала розслідування через спробу втручання у роботу «Еспресо»
АОЗ повідомила, що «звернулася до правоохоронних органів із заявою проо злочин»
Агенція оборонних закупівель публічно заявила про свою непричетність до спроб втручання в діяльність редакції «Еспресо». Йдеться про тиск на журналістів із вимогою видалити статтю, що стосується закупівлі протитанкових мін. «АОЗ категорично заперечує свою причетність до будь-яких фінансових пропозицій чи впливу на редакційну політику сайту espreso.tv.» – йдеться в заяві Агенції.
На офіційній сторінці у Facebook АОЗ повідомила, що «звернулася до правоохоронних органів із заявою про злочин для проведення всебічного розслідування цього інциденту та встановлення осіб, причетних до тиску та перешкоджанню професійній діяльності журналістів».
В свою чергу, редакція «Еспресо» передала листування з представником рекламної агенції, який діяв від імені Агенції оборонних закупівель, в той час як АОЗ висловила вдячність редакції за принципову позицію та надані матеріали.
У заяві Агенція також наголосила, що стаття Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін викликала суспільний резонанс. Хоча у матеріалі є значна кількість неточностей і маніпулятивних тверджень, АОЗ надала офіційну позицію стосовно інформації, викладеної у цій статті, як і надала коментарі цілій низці медіа.
«Наразі ж можемо констатувати, що спроба невстановлених осіб вимагати в незалежного медіа зняття статті нібито в інтересах АОЗ є ще однією спробою зманіпулювати суспільною думкою та дискредитувати роботу Агенції – наголосили в АОЗ.
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