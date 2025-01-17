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Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію комплексу С-400

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію комплексу С-400
РЛС 92Н6 та пускова ЗРК С-400
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські захисники атакували позиції зенітного ракетного дивізіону РФ

Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Білгородській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Вчора вдень підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Білгородської області», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники атакували позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі.

С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії, прийнятий на озброєння 2007 року. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності восьми ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

Також Генштаб зауважує, що Сили оборони вдало відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.

«Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони Російської Федерації триває», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, що бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».

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Теги: втрати Генштаб росія росіяни окупанти Білгород війна ЗСУ військова техніка

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