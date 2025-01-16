«Кіт», якого розгодувала «Рада». Хто заробить на телемарафоні у 2025 році?

У 2025-му приватний продакшн, що фінансується державою, замахнувся ще на 100 млн грн

У час повномасштабного вторгнення телеканал «Рада» має справу з великими бюджетними грошима. Наприклад, у 2022 році парламентський мовник здійснив перерахування 107,8 млн грн. У 2023 році сума вкладень зросла до 119,6 млн грн. Торік видатки дещо скоротилися, але не суттєво – до 104,84 млн грн.

І усі кошти потрапили у лапи «кота» – приватного продакшну «Кінокіт», що виготовляє програми під брендом «Ради» для «Єдиного телемарафону».

У 2024 році ТОВ «Кінокіт» заробило 104,84 млн грн на «Єдиному телемарафоні» дані: spending.gov.ua

Фірма з найнятими ведучими зайшла на державний канал Верховної Ради у середині грудня 2021 року. І відтоді себе там впевнено почуває. Главком «розповість», у чому секрет успіху.

100 мільйонів зайвими не бувають

Нинішній рік теж обіцяє стати врожайним для ТОВ «Кінокіт». На сайті ProZorro з’явився договір, датований 1 січням 2025 року, який підписали директори каналу «Рада» та приватної компанії. Отже, парламентський мовник знову найняв ТОВ «Кінокіт» на виготовлення телевізійних програм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість договору склала 101,52 млн грн.

У 2025 році ТОВ «Кінокіт» заробить 101,52 млн грн на розробці програм для державного телеканалу «Рада» дані: ProZorro

Ці кошти заплановано пустити на створення приватною компанією новинних блоків; підсумків дня; програми «Студія. Наживо», на яку запрошуватимуть нардепів, експертів, військових для обговорення важливих подій; програм «Репортажі корпунктів» і «Спеціальний репортаж». Всього буде вироблено 60 тис. хв контенту для телемарафону. Вартість хвилини ТОВ «Кінокіт» оцінив у 1692 грн (з ПДВ). Це приблизно стільки ж, скільки беруть за свої послуги олігархічні мовники («Інтер», «1+1», ICTV), які також працюють у «Єдиному телемарафоні».

Важливе уточнення. Канал «Рада», як й інші канали пулу, має свій слот у телемарафоні. Це означає, що певні години ефіру повинні бути заповнені відповідними інформаційними повідомлення, інтерв’ю тощо. Для цього і залучається зі сторони ТОВ «Кінокіт», яке продукує телепрограми на замовлення «Ради».

У цілому, за 2023 рік мовлення каналу «Рада» у слоті телемарафону склало 23,6%, у І півріччі 2024 року – 37,8%.

Недієздатна «Рада»? Результати аудиту

Звідси напрошується логічне запитання: чому парламентський мовник не може самостійно виробляти програми, а винаймає приватного підрядника? Відповідь на це питання дають результати аудиту Рахункової палати: канал «Рада» оснащений старою апаратурою зі стовідсотковою зношеністю. Ба більше (цитуємо аудиторів): «…через відсутність відповідного сучасного телевізійного обладнання та відповідних фахівців для створення (виробництва) аудіовізуальних творів (телевізійних програм (передач)) в межах Марафону, власних кореспондентських пунктів та кореспондентів на місцях, автопарку для забезпечення зйомок у робочих поїздках посадових осіб, спеціальних репортажів тощо перед телеканалом («Рада» – «Главком») постали нові виклики». Тому канал… і найняв «Кінокота».

За результатам аудиту Рахункової палати, канал «Рада» оснащений старим апаратурним мотлохом зі стовідсотковою зношеністю витяг із аудиту Рахункової палати від 17 грудня 2024 року

Водночас у розпорядження «Главкома» потрапили акти контрольної групи Рахункової палати, яка аналізувала роботу каналу «Рада» у такому форматі. Як виявилося, на початок 2022 року у штаті державного підприємства (саме такий статус закріплено за парламентським мовником) числилося 78 осіб. З них 18 – журналісти. Відповідно, на їхнє утримання також спрямовувалися бюджетні кошти.

Окремо протягом 2020-2022 років «Рада» неодноразово зверталася до центральної влади з проханням виділити фінансування на заміну обладнання, у тому числі відеокамер, апаратної тощо. Зокрема, у 2020 році потреба на технічне оснащення складала 34,9 млн грн, у 2021 році – 56,5 млн грн, у 2022 році – 104,6 млн грн. Проте вказане прохання так і залишилося на папері. При цьому держава щедро витрачала кошти, оплачуючи послуги приватного ТОВ «Кінокіт». Лише за 2021-2023 роки, за даними аудиторів, фірма заробила на «Раді» 276 млн грн.

За даними аудиторів, у 2021-2023 роках фірма «Кінокіт» заробила на «Раді» 276 млн грн витяг із аудиту Рахункової палати від 17 грудня 2024 року

Але в цій ситуації є одне «але». У Стратегічному плані розвитку державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» на 2019-2023 роки, який дослідили аудитори, не було передбачено заміщення телевізійного продукту, який виходить в етері «Рада», контентом, виготовленим сторонніми компаніями.

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» на 2019-2023 роки не передбачав використання контенту від ТОВ «Кінокіт» копія акту Рахункової палати

Ще важлива ремарка. Телеканал «Рада» є державною телеорганізацією, який висвітлює діяльність Верховної Ради, комітетів, комісій, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп), органів місцевого самоврядування. Мовник підзвітний спікеру парламенту Руслану Стефанчуку і керівнику апарату Верховної Ради бригадному генералу В’ячеславу Штучному.

Натомість, як свідчать дані аудиту, вже четвертий рік канал «Рада» повністю припинив виробництво та розповсюдження власних телепередач. Його етер заполонили програми, вироблені «Кінокітом». До речі, опозиційна політсила «Європейська солідарність» часто нагадує монобільшості, що канал «Рада» повинен почати виконувати свої засадничі функції, а саме висвітлювати діяльність роботи парламенту і надавати рівні можливості для всіх фракцій в представленні своєї позиції.

«Європейська Солідарність» – друга за величиною парламентська фракція – протягом повномасштабного вторгнення, а це вже три роки, жодного разу не була на телеканалі «Рада» в рамках марафону», – наголосила нардепка з партії Порошенка Ірина Геращенко.

«Кінокіт». Історія успіху

Тепер детальніше про успішного везунчика, якого вигодувала державна «Рада». За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95», співзасновником якої до президентства був і сам Володимир Зеленський. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко. У цьому ж навчальному закладі викладає курс документалістики колишній співзасновник «Кінокіта» Володимир Оселедчик. У 2011 році Оселедчик продюсував популярне шоу «Мільйонер – гаряче крісло».

Як свідчать відомості з ProZorro, перший бюджетний контракт «Кінокіт» одержав після зміни влади в України (восени 2019 року). Державне управління справами за 198 тис. грн найняло цю компанію для технічного забезпечення зйомки і трансляції рекордного за часом пресмарафону Зеленського, який відбувся у приміщенні Kyiv Food Market.

Через рік, у 2020-му фірму знову покликали висвітлювати офіційний захід із президентом. Цього разу «Кінокіт» всього за 43,8 тис. грн забезпечив трансляцію в інтернеті урочистостей з нагоди Дня Збройних сил, що відбулися у Маріїнському палаці.

У 2021 році ТОВ «Кінокіт» заробило на бюджетних підрядах 11,67 млн грн. Із них 9,02 млн грн заплатив парламентський телеканал «Рада» за виробництво контенту, зокрема, новин і ток-шоу. З того часу державний канал перетворився на ключового клієнта приватної фірми.

Щоправда, у доробку «Кінокіту» є маленький кінематографічний успіх. Знову ж таки за рахунок бюджетного вливання. У 2021 році Держкіно виділило 1,14 млн грн ТОВ «Кінокіт» на виробництво фільму «Я сама». Режисером-сценаристом стрічки виступив Андрій Хіміч. Він також працює викладачем кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. У біографії молодого режисера є пікантна деталь: у 2019 році Хіміч закінчив бакалаврат за спеціальністю «Режисура телебачення» з відзнакою у… Володимира Оселедчика. Того самого колишнього співзасновника «Кінокота».

Віталій Тараненко, «Главком»