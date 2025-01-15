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ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про посадовців: названо умову

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про посадовців: названо умову
фото: Depositphotos

Згідно з оновленою нормою, онлайн-медіа не нестимуть відповідальності за коментарі читачів лише за певної умови

Онлайн-медіа звільнятимуть від відповідальності за негативні коментарі читачів, якщо їх видалять протягом трьох днів після отримання ухвали суду, скарги або припису Національної ради. Такі зміни були внесені до статті 117 Закону «Про медіа». Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Згідно з оновленою нормою, онлайн-медіа не нестимуть відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації чи інформації, забороненої статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо вона була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж трьох робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Медіа зобов’язані видаляти негативні коментарі протягом трьох днів з моменту отримання ухвали суду. Водночас багато посадовців часто вважають інформацію, що критикує їх, недостовірною.

Раніше Велика Палата Верховного Суду постановила, що інформація вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не зможе довести протилежне.

Крім того, згідно з новими змінами, медіа будуть звільняти від відповідальності, якщо вони дали слова спікера-посадовця не лише дослівно, але у й «переказі без спотворення суті». Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним.

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Теги: політика ЗМІ законопроєкт закон

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