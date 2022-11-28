Америка хоче розчавити РФ, щоб дістатись Китаю: нові фейки Кремля

Лукашенко заявив, що США не дозволяють Україні розпочати переговорний процес

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог розповсюджує станом на ранок 28 листопада.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США не дозволяють Україні розпочати переговорний процес: «Якщо ви маєте на увазі керівництво України, абсолютно точно йому не дають це. Американці хочуть одним ударом покласти Європу і через Росію дістатись Китаю. Звичайно, розчавивши Росію»;

російські Telegram-канали повідомляють, що «в день інавгурації президента Казахстану Токаєва в Астані спалахнули добре організовані акції протесту, головним ретранслятором яких був Telegram-канал БАСЕ, що курується Службою безпеки України», але така інформація не відповідає дійсності;

керівник російського МЗС Лавров заявив: «Ми хотіли бачити Україну добрим сусідом та надійним другом. Американська лінія була спрямована на досягнення протилежного результату».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 25 листопада провів зустріч начебто з матерями військових, які беруть участь в агресії проти України. Проте насправді ця зустріч виявилась фейком.

До слова, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.