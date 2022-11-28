Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Америка хоче розчавити РФ, щоб дістатись Китаю: нові фейки Кремля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Америка хоче розчавити РФ, щоб дістатись Китаю: нові фейки Кремля
фото ілюстративне

Лукашенко заявив, що США не дозволяють Україні розпочати переговорний процес

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог розповсюджує станом на ранок 28 листопада.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

  • самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США не дозволяють Україні розпочати переговорний процес: «Якщо ви маєте на увазі керівництво України, абсолютно точно йому не дають це. Американці хочуть одним ударом покласти Європу і через Росію дістатись Китаю. Звичайно, розчавивши Росію»;
  • російські Telegram-канали повідомляють, що «в день інавгурації президента Казахстану Токаєва в Астані спалахнули добре організовані акції протесту, головним ретранслятором яких був Telegram-канал БАСЕ, що курується Службою безпеки України», але така інформація не відповідає дійсності;
  • керівник російського МЗС Лавров заявив: «Ми хотіли бачити Україну добрим сусідом та надійним другом. Американська лінія була спрямована на досягнення протилежного результату».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 25 листопада провів зустріч начебто з матерями військових, які беруть участь в агресії проти України. Проте насправді ця зустріч виявилась фейком.

До слова, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Теги: війна фейк росія окупанти Україна Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фейки про наступ із Білорусі вигідні для Росії, так агресорка намагається налякати українців
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
Сьогодні, 07:19
Президент РФ Путін 25 листопада провів зустріч нібито з матерями військових
Зустріч Путіна із матерями військових виявилася фейком: хто ці жінки
25 листопада, 17:47
Кремлівська пропаганда намагається видати російських окупантів за українців
Сон під снігом: мережею ширяться фейки про становище українських військових на фронті
25 листопада, 13:51

Події в Україні

Воїни ССО показали, як знищують російську піхоту дронами (відео)
Воїни ССО показали, як знищують російську піхоту дронами (відео)
Америка хоче розчавити РФ, щоб дістатись Китаю: нові фейки Кремля
Америка хоче розчавити РФ, щоб дістатись Китаю: нові фейки Кремля
Сили оборони повідомили, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі
Сили оборони повідомили, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі
Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій
Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій
«Укренерго» застосувало екстрені аварійні відключення світла: деталі
«Укренерго» застосувало екстрені аварійні відключення світла: деталі
Загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів – Центр нацспротиву
Загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів – Центр нацспротиву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
159K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
147K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
78K
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
55K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
37K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту