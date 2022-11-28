Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів

Юсов: «Наступ буде самогубством для армії та для режиму Лукашенка»

Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї самогубством. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі FreeДом.

Юсов зазначив, що такі фейки вигідні для Росії. Так агресорка намагається налякати українців.

«Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в цьому випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було»», – розповів Юсов.

Представник розвідки наголосив, що не можна піддаватися на подібного роду провокації. – «Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо».

Відомо, що наразі кількість російського контингенту збільшується на території Білорусі. Однак самої білоруської армії, ударного угруповання, яке могло б зробити подібну операцію, не сформовано.

«І якщо сьогоднішніми силами білоруської армії буде проведена така спроба, то це чисте самогубство і для білоруської армії, і для режиму Лукашенка», – додав Юсов.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України.