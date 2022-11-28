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Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
Фейки про наступ із Білорусі вигідні для Росії, так агресорка намагається налякати українців
фото ілюстративне

Юсов: «Наступ буде самогубством для армії та для режиму Лукашенка»

Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї самогубством. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі FreeДом.

Юсов зазначив, що такі фейки вигідні для Росії. Так агресорка намагається налякати українців.

«Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в цьому випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було»», – розповів Юсов.

Представник розвідки наголосив, що не можна піддаватися на подібного роду провокації. – «Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо».

Відомо, що наразі кількість російського контингенту збільшується на території Білорусі. Однак самої білоруської армії, ударного угруповання, яке могло б зробити подібну операцію, не сформовано.

«І якщо сьогоднішніми силами білоруської армії буде проведена така спроба, то це чисте самогубство і для білоруської армії, і для режиму Лукашенка», – додав Юсов.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України

Теги: війна росія окупанти Україна Білорусь

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