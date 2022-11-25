Зустріч Путіна із матерями військових виявилася фейком: хто ці жінки

«Солдатські матері», з якими зустрічався російський диктатор, виявилися чиновницями

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 25 листопада провів зустріч начебто з матерями військових, які беруть участь в агресії проти України. Журналісти ідентифікували жінок, які прийшли на зустріч.

Зокрема, про проблеми військових Путіну розповідала московська чиновниця і депутат-єдинорос Ольга Бєльцева – вона заступниця директора державної бюджетної установи «Центр дозвілля і спорту «Юність» і членкиня Відраднинської ради депутатів. Як сказано на її сторінці, її спеціалітет – «надання соціальної допомоги пільговим категоріям громадян».

Ще одна співрозмовниця президента РФ – керівниця Підмосковного виконкому провладного загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Юлія Бєлєхова. Вона також очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області. У 2016 році потрапила до списків кандидатів ЄР до Держдуми (задекларувала 118-метрову квартиру), але не пройшла.

Також ідентифікована Надія Узунова, яка відповідає в Усть-Абаканському «Бойовому братстві» за збір гуманітарної допомоги для мобілізованих.

«Надія Узунова сильно переживала через те, що не може перерахувати всіх представників бізнес-спільноти, які відгукнулися на біду», – повідомляло місцеве медіа.

Збором гуманітарки для мобілізованих займається і членкиня громадської палати Оріхово-Зуєва Марина Мігунова, яку помітили журналісти на зустрічі.

Поговорити з президентом РФ про біди матерів приїхала і чиновниця з Тиви – начальниця відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в адміністрації Каа-Хемського району Ірина Тас-оол.

Праворуч від Путіна сиділа режисерка Олеся Шигіна – вона знімає православне патріотичне кіно. Наприклад, фільм «Шлях» про поїздку з Москви на острів Руський двох подруг. Дорогою вони заїжджають у монастирі, зупиняються в сім'ях і розпитують, чим живе Росія.

Ліворуч від Путіна, у чорній хустці, сиділа Жарадат Агуєва, представниця чеченської «аристократії». Її сини – високопоставлені силовики, командир батальйону «Захід-Ахмат» Ісмаїл Агуєв і начальник Курчалоєвського РВВС Рустам Агуєв. Обидва воюють в Україні. Глава Чечні неодноразово називав Рустама Агуєва «братом». Про «подвиги» Ісмаїла Агуєва Кадиров регулярно розповідав у своєму телеграм-каналі.

Як відомо, сьогодні, 25 листопада, російський диктатор Володимир Путін у державній резиденції Ново-Огарьово зустрівся із нібито матерями мобілізованих росіян, яких він кинув на війну в Україні. Серед учасниць заходу були також нібито матері загиблих учасників «спецоперації». ЗМІ згодом дізналися, що замість матерів диктатор зібрав московських чиновниць.

Нагадаємо, за даними генштабу ЗСУ, станом на 25 листопада Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 86 150 військових.