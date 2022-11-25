Сон під снігом: мережею ширяться фейки про становище українських військових на фронті

Фото кремлівської пропаганди, яке з'являється щороку

Кремлівська пропаганда постійно поширює все нові фейки та маніпуляції у мережі, аби інформаційно вплинути на суспільство. Однак деякі фейки, які з’явилися вже давно, «гуляють» по мережі вже без допомоги пропагандистів, а поширюють їх українці своїми ж руками.

Серед таких фейків – фотографія нібито українського військовослужбовця, де він спить під ковдрою і кучугурою снігу просто неба. Слід зазначити, що цей знімок шириться вже багато років, а в українському інфопросторі з'являється щороку, коли починає випадати перший сніг. Користувачі мережі підписують цю фотографію, як «ціну вільної України».

Аналітики «По той бік новин» виявили, що цій світлині вже щонайменше 10 років, вона з’явилася до початку війни в Україні, а зображений на ній не український військовий, а «неочікувано» росіянин. Ймовірно, що цетренування спецназу Росії на виживання.

З року в рік ця фотографія ілюструє безліч публікацій в Інтернеті. Зокрема, вона з’являється під зворушливими українськими віршами, під закликами про збір коштів для захисників, під патріотичними дописами грузинською мовою, а також фігурує в новинах ще з 2014 року, де звертають увагу на те, як в окопах сплять військові ЗСУ. Насправді ж це звичайний фотофейк, який намагається видати російських окупантів за українців.