Американський генерал пояснив значення битви за Бахмут

Бахмут не має вирішального значення, але сама битва є символом

Битва за Бахмут нагадує Битву при Вердені, битву між Францією та Німеччиною під час Першої світової війни. Вона стала символом, який значно перевершує тактичну цінність цієї битви. Про це інтерв'ю «Голосу Америки» сказав бригадний генерал армії США у відставці, в минулому військовий аташе при посольстві США в Росії Пітер Звак.

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Він зазначив, що це - справжня битва на виснаження і тому вона настільки кровопролитна.

«Перевага у цій битві переходить від однієї сторони до іншої. Нам здавалося, що росіяни, насилу, але витягнуть цю битву на початку зими, але українці вирішили чинити опір, який триває вже близько кількох місяців. Зараз настала втома через те, що Росія продовжує відправляти туди як нових солдатів, так і боєприпаси. При цьому, складається враження, що українці більше цінують життя своїх солдатів, ніж росіяни», – сказав Звак.

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Він зазначив, що для продовження битви потрібна величезна кількість російських ресурсів, які могли бути використані на інших напрямках.

«І, звісно, ця битва вимагає велику кількість добре навчених українських бійців, але, можливо, українці хочуть протягнути час перед контрнаступом», – припустив генерал.

На його думку, битва за Бахмут стане поворотним моментом як для українських, так і для російських військ.

«Але не можна заперечувати очевидного – у Росії багато солдатів і вона готова йти до кінця. При цьому, якщо російські війська візьмуть Бахмут, для українців це не буде смертельно, вони просто відведуть своїх бійців на інші позиції. Це місто не має вирішального значення, але, як я вже говорив, сама битва є символом», – констатував Звак.