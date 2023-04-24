Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW

Підрозділи ВДВ підтримують основні зусилля «Вагнера» в Бахмуті

Російське військове керівництво все більше надає перевагу завершенню захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У спробах захопити Бахмут ПВК «Вагнер» продовжує нести великі втрати. Для підтримки просування «Вагнера» міноборони РФ створило формування десантних військ.

Власник «Вагнера» Євген Пригожин поступився північним і південно-західним флангами міноборони Росії та підтвердив, що підрозділи ВДВ таким чином підтримують основні зусилля «Вагнера» в Бахмуті.

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«Підтримка ВДВ у цьому районі, швидше за все, дозволить «Вагнеру» отримати більше успіхів у місті та може переконати українські сили відійти», – кажуть аналітики.

Сили російської армії вийдуть з битви за Бахмут у значно кращій формі, ніж сили «Вагнера», вважає ISW.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може відмовитися від утримання Бахмута, адже захоплення міста відкриє Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ.