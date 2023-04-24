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Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW
ЗСУ не збираються здавати Бахмут
фото з відкритих джерел

Підрозділи ВДВ підтримують основні зусилля «Вагнера» в Бахмуті

Російське військове керівництво все більше надає перевагу завершенню захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У спробах захопити Бахмут ПВК «Вагнер» продовжує нести великі втрати. Для підтримки просування «Вагнера» міноборони РФ створило формування десантних військ.

Власник «Вагнера» Євген Пригожин поступився північним і південно-західним флангами міноборони Росії та підтвердив, що підрозділи ВДВ таким чином підтримують основні зусилля «Вагнера» в Бахмуті. 

«Підтримка ВДВ у цьому районі, швидше за все, дозволить «Вагнеру» отримати більше успіхів у місті та може переконати українські сили відійти», – кажуть аналітики. 

Сили російської армії вийдуть з битви за Бахмут у значно кращій формі, ніж сили «Вагнера», вважає ISW.

Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW фото 1

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може відмовитися від утримання Бахмута, адже захоплення міста відкриє Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ. 

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Теги: Бахмут росія окупанти ЗСУ ПВК Вагнера

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