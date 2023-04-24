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Бахмут: Сирський повідомив, що допомагає ЗСУ стримувати наступ ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: Сирський повідомив, що допомагає ЗСУ стримувати наступ ворога
Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках
фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росіяни не лишають мету оточити Бахмут 

У Бахмуті Донецької області українські воїни тримають не лише оборону, а й здійснюють контрнаступ. Про це заявив командувача Східного угруповання військ генерала-полковника Олександра Сирського.

«Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час» – зазначив Сирський.

Як зазначається, сьогодні генерал Сирський працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, де заслухав командирів та проаналізував оперативну обстановку. Наразі ситуація є контрольованою.

«На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач», – розповів Сирський.

Триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: населення фронт ворог наступ контрнаступ ЗСУ Бахмут

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