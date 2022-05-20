Арестович роздягнувся у прямому ефірі (відео)

Радник глави Офісу президента вирішив змінити футболку на вишиванку

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович прямо під час прямого ефіру вирішив переодягнутись. Він змінив футболку на вишиванку. Арестович зробив це під час ефіру на YouTube-каналі журналістки Юлії Латиніної.

Прямо під час прямого ефіру позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович вирішив змінити одяг на український національний – вишиванку.

Арестович поцікавився, як сприйме ведуча, якщо він надягне вишиту сорочку, на що Латиніна лише підтримала його та нагадала, що 19 травня святкують День вишиванки.

Радник голови ОП не дочекався закінчення етеру, демонстративно перед камерою перевдягнувся у білосніжну сорочку із синьо-чорним візерунком.

Журналістка закликала глядачів зробити стоп-кадр.

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував кумедне відео, на якому показав, як управляє танком.