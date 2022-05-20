Що вплине на нову хвилю мобілізації: пояснення Міноборони

Заступник міністра оборони пояснила, що нова хвиля мобілізації залежатиме від динаміки воєнних дій

Всі потреби у мобілізації залежать від динаміки самої війни. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

«За процедурою верховний головнокомандувач, тобто президент України, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ. Але ця цифра з’являється не просто так. Це розраховані цифри Генерального штабу щодо потреби, необхідної для реалізації оборонного задуму», – пояснила Маляр.

Заступник міністра оборони додала, якщо станом на 24 лютого були одні завдання щодо оборони України, то зараз війна розвивається вже за іншим сценарієм.

«Звичайно, будуть інші завдання. Але ця інформація є предметом державної таємниці, щоб не був зрозумілим оборонний задум країни та кількість людей, які підлягатимуть мобілізації. Це також інформація з обмеженим доступом», – наголосила Маляр.

Вона зауважила, що зараз динаміка воєнних дій в Україні змінюється майже щодня, тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно.

Нагадаємо, що 19 травня президент Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану й строк загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Раніше військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов повідомляв, що нині показники мобілізації виконані на 100%.