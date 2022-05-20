Німеччина посилила контроль над виконанням антиросійських санкцій

Російські олігархи, що знаходяться в списку санкцій, також зобов'язані розкривати інформацію про свої активи

Німеччина прийняла закон, який дозволяє ретельніше виконувати санкції, введені проти російських олігархів.

Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.

Закон чіткіше регламентує обов'язки й покращує обмін даними між різними органами влади, щоб полегшити доступ до активів, таким як вілли, яхти та приватні літаки. Дотепер у ФРН не було законодавчої бази, що дозволяє цілеспрямовано шукати їх майно.

Крім того, законопроєкт має на меті створити можливість визначення майна та заставу майна до з’ясування стану власності. Надалі до визначення активів буде залучено Центральне управління з розслідувань фінансових операцій (ПФР), яке отримає додаткові завдання.

Крім того, має бути закріплено спеціальне юридичне повноваження Федерального органу з фінансового нагляду (BaFin) надавати розпорядження про всі заходи щодо застосування заборон на торгівлю.

Бізнесмени, що знаходяться в списку санкцій, також зобов'язані розкривати інформацію про свої активи. В іншому випадку їм загрожує штраф або покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

Посол України в Німеччині наголосив, що якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться.

Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України.