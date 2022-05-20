Кілька областей накриє дощами: прогноз погоди на 20 травня

Парасольки та дощовики доведеться з собою прихопити жителям північних регіонів

Погода в Україні у п'ятницю, 20 травня, буде вже по-літньому теплою. Проте не обійдеться цього дня і без дощів. Парасольки та дощовики доведеться з собою прихопити жителям північних регіонів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 20 травня в країні буде без опадів, лише у північній частині вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°, у західних та південно-західних областях 23-28°.

20 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Найвище температурні стовпчики піднімуться на Заході. Показники +25...+27 можуть зафіксувати на Закарпатті, Буковині, Івано-Франківщині, Львівщині, Волині, а також Рівненщині. Так само повітря прогріється на Тернопільщині, Хмельниччині, а також на Півдні – в Одеській області.

У Києві 20 травня вночі буде сухо, вдень місцями ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°. 20 травня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.