Арестович розповів, який підрозділ ЗСУ розгромив «вагнерівців» під Бахмутом

У складі Збройних сил України з'явилася рота з уродженцями Башкортостану та тюркська рота «Туран».

Легіон «Свобода Росії», який складається з іноземців, зараз воює під Бахмутом в Донецькій області. Саме вони знищили опорний пункт вагнерівців під Бахмутом в Донецькій області. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

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«До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розметелили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати ... Це вже ціла рота уродженців Башкирії. Окрема рота є, вони набралися і захотіли бути національним підрозділом у складі. Ну, будь ласка», – розповів Арестович.

Арестович також зазначив, що у складі Збройних сил України з'явилася рота з уродженцями Башкортостану та тюркська рота «Туран».

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Нагадаємо, триває 282 доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; чотири ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.