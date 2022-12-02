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Арестович розповів, який підрозділ ЗСУ розгромив «вагнерівців» під Бахмутом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович розповів, який підрозділ ЗСУ розгромив «вагнерівців» під Бахмутом
Арестович повідомив, що легіон «Свобода Росії» зараз воює на найгарячішому напрямку
фото з відкритих джерел

У складі Збройних сил України з'явилася рота з уродженцями Башкортостану та  тюркська рота «Туран».

Легіон «Свобода Росії», який складається з іноземців, зараз воює під Бахмутом в Донецькій області. Саме вони знищили опорний пункт вагнерівців під Бахмутом в Донецькій області. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

«До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розметелили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати ... Це вже ціла рота уродженців Башкирії. Окрема рота є, вони набралися і захотіли бути національним підрозділом у складі. Ну, будь ласка», – розповів Арестович.

Арестович також зазначив, що у складі Збройних сил України з'явилася рота з уродженцями Башкортостану та  тюркська рота «Туран».

Нагадаємо, триває 282 доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; чотири ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Теги: Олексій Арестович ЗСУ Свобода радник окупанти Костянтинівка Запоріжжя Дніпро ворог

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