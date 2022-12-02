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ЗСУ завдали удар по позиціях росіян неподалік Мелітополя: багато втрат

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЗСУ завдали удар по позиціях росіян неподалік Мелітополя: багато втрат
Фото ілюстративне

До міської лікарні десятками везуть «двохсотих» і «трьохсотих»

Українські військові завдали удар по позиціях російських окупантів неподалік села Терпіння у Запорізькій області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«На Мелітопольщині рашистам стає пекельно гаряче. Неподалік Терпіння окупанти отримали настільки палкий привіт від ЗСУ, що тепер десятками везуть «двохсотих» і «трьохсотих» до міської лікарні», – зазначив Федоров.

У ніч на 30 листопада українські військові поцілили в базу російських окупантів у селищі Мирне неподалік Мелітополя. На третій день після цієї великої «прожарки» свіжого російського м'яса місцеві комунальники досі розбирають завали на місці вибуху.

Нагадаємо, у цьому приміщення окупанти розселили нещодавно  «мобілізованих» указом президента країни-терористки Володимира Путіна росіян. Місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів у ніч, коли ЗСУ влучно туди поцілили.

Нагадаємо, російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя – оприлюднено наслідки.

Також Генштаб повідомив про те, що російські загарбники готуються до втечі з Запоріжжя.


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