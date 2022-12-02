Болгарія передасть Україні зброю: з чого складається допомога ЗСУ

Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії

Міноборони Болгарії заявило, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги

Болгарія планує передати Збройним силам України стрілецьку зброю та боєприпаси. Відповідну заяву зробив в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Ніколи Стоянова, пише BGNES.

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«На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні», – сказав в.о. міністра.

За його словами, мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов додав, що його країна допомагає саме тим, чим можуть дозволити допомогти прямо зараз.

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«Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії», – додав Стоянов.

У Міноборони Болгарії заявили, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги. На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні.

Інформація про обсяг та вид допомоги включена в секретний додаток до проєкту рішення.

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.