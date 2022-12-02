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Болгарія передасть Україні зброю: з чого складається допомога ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія передасть Україні зброю: з чого складається допомога ЗСУ
Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії
фото: ukranews.com

Міноборони Болгарії заявило, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги

Болгарія планує передати Збройним силам України стрілецьку зброю та боєприпаси. Відповідну заяву зробив в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Ніколи Стоянова, пише  BGNES.

«На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні», – сказав в.о. міністра.

За його словами, мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов додав, що його країна допомагає саме тим, чим можуть дозволити допомогти прямо зараз.

«Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії», – додав Стоянов.

У Міноборони Болгарії заявили, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги. На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні.

Інформація про обсяг та вид допомоги включена в секретний додаток до проєкту рішення.

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.

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Теги: ЗСУ лендліз війна Болгарія Івіца Оліч боєприпаси танки Міноборони

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