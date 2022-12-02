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ЗСУ вже ліквідували понад 90 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже ліквідували понад 90 тис. окупантів – Генштаб
Росія вже втратила в Україні 5883 бойові броньовані машини
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 090 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 90090 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків – 2916 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 5883 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1905 (+1) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 210 (+0) од;
  • літаків – 280 (+0) од;
  • гелікоптерів – 262 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 2 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 2 грудня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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