ЗСУ вже ліквідували понад 90 тис. окупантів – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 090 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 90090 (+650) осіб ліквідовано;
- танків – 2916 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 5883 (+6) од;
- артилерійських систем – 1905 (+1) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засоби ППО – 210 (+0) од;
- літаків – 280 (+0) од;
- гелікоптерів – 262 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2);
- крилаті ракети – 531 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од;
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині
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