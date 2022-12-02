ЗСУ вже ліквідували понад 90 тис. окупантів – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 090 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 грудня орієнтовно склали:

особового складу – близько 90090 (+650) осіб ліквідовано;

танків – 2916 (+1) од;

бойових броньованих машин – 5883 (+6) од;

артилерійських систем – 1905 (+1) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО – 210 (+0) од;

літаків – 280 (+0) од;

гелікоптерів – 262 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2);

крилаті ракети – 531 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23) од;

спеціальна техніка – 163 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 2 грудня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині