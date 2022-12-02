Особовий склад, ЗРК та опорний пункт: українська авіація уразила позиції ворога

Зберігається загроза ракетних ударів загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури

Триває 282 доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; чотири ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

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Зберігається загроза ракетних ударів загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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На Сіверському напрямку

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч і Гай Чернігівської області та Нововасилівка, Ходине, Вовківка, Юнаківка та Запсілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку

Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Противник веде оборону. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також завдав авіаударів неподалік Кислівки та Новоселівського.

На Лиманському та Бахмутському напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Площанка, Макіївка і Терни Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Опитне на Донеччині.

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На Авдіївському напрямку

Противник намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Окупанти ведуть оборонні дії. Здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Вугледара, Павлівки та Пречистівки Донецької області. Також, неподалік Вугледара, зафіксовано ворожі авіаудари.

На Запорізькому напрямку

Противник посилює передові позиції та веде оборону. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області; Дорожнянка, Загірне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі та Нікополь і Шолохове Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку

Ворог обороняється. Обстріляв з артилерії населені пункти, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області. Також окупанти не припиняють тероризувати обстрілами цивільне населення у Херсоні та його передмістях.

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У населеному пункті Михайлівка, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, ворог, з метою звинувачення Сил оборони України у знищенні цивільної інфраструктури, підпалив будівлю навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище».

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, підтверджено вогневе ураження 1 грудня поточного року району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер.

В місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.

Українська авіація протягом поточної доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили п’ять пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, два склади боєприпасів, дев’ять районів зосередження особового складу і ОВТ та чотири інших важливих об’єкти противника.

Нагадаємо, перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk («Яструб») вже прибули з Іспанії в Україну.