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  4. Артилеристи знищили російську колону з боєприпасами та паливом (відео)
рус
    Події в Україні

    Артилеристи знищили російську колону з боєприпасами та паливом (відео)

    Артилеристи знищили російську колону з боєприпасами та паливом (відео)
    скрін з відео

    Артилерія відпрацювала по точних координатах

    Підрозділ артилеристів Десантно-штурмових військ показав, як знищує колону ворожої техніки. Відповідне відео опублікувало Командування десантно-штурмових військ

    «Воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону Камазів «під зав’язку запаковану» боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами», – йдеться у повідомлені.

    Зазначається, що артилерія відпрацювала по точних координатах. Роботу підрозділу зафіксували з безпілотника. Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів.

    Раніше Збройні сили показали відео, як відбуваються бойові пуски ТРК «Точка-У».

    Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Артилеристи знищили російську колону з боєприпасами та паливом (відео)