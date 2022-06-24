Артилеристи знищили російську колону з боєприпасами та паливом (відео)

Артилерія відпрацювала по точних координатах

Підрозділ артилеристів Десантно-штурмових військ показав, як знищує колону ворожої техніки. Відповідне відео опублікувало Командування десантно-штурмових військ

«Воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону Камазів «під зав’язку запаковану» боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами», – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що артилерія відпрацювала по точних координатах. Роботу підрозділу зафіксували з безпілотника. Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів.

Раніше Збройні сили показали відео, як відбуваються бойові пуски ТРК «Точка-У».

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.