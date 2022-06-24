Останній бій за Сєвєродонецьк в промзоні (відео)

Іноземні воїни теж боронять Україну від російських загарбників

Бій тривав більше шести годин

Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.

У місті до самого кінця тривали вуличні бої. Кожен метр української землі дається окупантам великими втратами.

На підтвердження цього, було опубліковано відео, зняте бійцем Інтернаціонального легіону на псевдо «Ісаак». На ньому захисники України ведуть вогонь по окупантам.

«Моя команда Міжнародного легіону бореться з орками в Сєвєродонецьку. Бій тривав понад шість годин, але за цей день ми досягли значних успіхів», – розповів воїн.

Нагадаємо, українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.

«Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились до кінця», – уточнив журналіст Бутусов.

Раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по «Азоту». Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Рашисти знищують багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта.

До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.