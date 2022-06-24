У РФ загорівся і впав військовий літак (відео)

На борту транспортного літака збройних сил РФ було дев'ятеро людей, є загиблі та поранені

ІЛ-76 через пожежу на борту здійснював вимушену посадку і розбився

Вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязань. Загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відео з місця інциденту.

Під час аварії транспортного літака ІЛ-76 на борту було дев'ятеро людей. За попередньою інформацією, троє з них одразу загинули, шістьох доставили до лікарні.

Борт охопила сильна пожежа, коли він перебував у повітрі. Причина загоряння наразі не встановлена.

Відомо, що військовий літак прямував з Оренбурга до Бєлгорода, в Рязані приземлявся на дозаправку.

Катастрофа сталася відразу після зльоту.

Нагадаємо, днями у Росії знову загадково зник літак.

Перед цим російський літак, що бомбив Донбас, розбився у Ростовській області.

Кілька днів тому у Бєлгородській області РФ впав літак (відео).