У РФ загорівся і впав військовий літак (відео)
ІЛ-76 через пожежу на борту здійснював вимушену посадку і розбився
Вранці у п’ятницю, 24 червня, російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязань. Загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відео з місця інциденту.
Під час аварії транспортного літака ІЛ-76 на борту було дев'ятеро людей. За попередньою інформацією, троє з них одразу загинули, шістьох доставили до лікарні.
Борт охопила сильна пожежа, коли він перебував у повітрі. Причина загоряння наразі не встановлена.
Відомо, що військовий літак прямував з Оренбурга до Бєлгорода, в Рязані приземлявся на дозаправку.
Катастрофа сталася відразу після зльоту.
Нагадаємо, днями у Росії знову загадково зник літак.
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