Запуск українських ракет «Точка-У»: приголомшливе відео

Наші захисники передали «гарячий» привіт окупантам

Збройні сили показали відео, як відбувається бойові пуски ТРК «Точка-У».

На відео відбувся запуск трьох ракет, які ефектно здійнялися в небо, залишивши за собою стовпи диму.

«Доброго ранку! Ми з України! І прощавайте російські окупанти!», – запевнили наші захисники.

Нагадаємо, сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та піротехніки ДСНС здійснили дуже ризиковану операцію по знешкодженню авіабомби ФАБ-500.

Ще в березні бомба була скинута на Харків з російського літака, влучила у дах житлової висотки на Північній Салтівці та застрягла на її технічному поверсі. Вона могла зруйнувати увесь цей будинок вщент, але, на щастя, не спрацювала.