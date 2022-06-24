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    Запуск українських ракет «Точка-У»: приголомшливе відео

    Українські війська продовжують нищити ворога з усіх видів зброї - Запуск українських ракет «Точка-У»: приголомшливе відео
    Українські війська продовжують нищити ворога з усіх видів зброї
    скріншот з відео

    Наші захисники передали «гарячий» привіт окупантам

    Збройні сили показали відео, як відбувається бойові пуски ТРК «Точка-У».

    На відео відбувся запуск трьох ракет, які ефектно здійнялися в небо, залишивши за собою стовпи диму.

    «Доброго ранку! Ми з України! І прощавайте російські окупанти!», – запевнили наші захисники.

    Нагадаємо, сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та піротехніки ДСНС здійснили дуже ризиковану операцію по знешкодженню авіабомби ФАБ-500.

    Ще в березні бомба була скинута на Харків з російського літака, влучила у дах житлової висотки на Північній Салтівці та застрягла на її технічному поверсі. Вона могла зруйнувати увесь цей будинок вщент, але, на щастя, не спрацювала.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Запуск українських ракет «Точка-У»: приголомшливе відео