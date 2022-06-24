Запуск українських ракет «Точка-У»: приголомшливе відео
Наші захисники передали «гарячий» привіт окупантам
Збройні сили показали відео, як відбувається бойові пуски ТРК «Точка-У».
На відео відбувся запуск трьох ракет, які ефектно здійнялися в небо, залишивши за собою стовпи диму.
«Доброго ранку! Ми з України! І прощавайте російські окупанти!», – запевнили наші захисники.
Нагадаємо, сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та піротехніки ДСНС здійснили дуже ризиковану операцію по знешкодженню авіабомби ФАБ-500.
Ще в березні бомба була скинута на Харків з російського літака, влучила у дах житлової висотки на Північній Салтівці та застрягла на її технічному поверсі. Вона могла зруйнувати увесь цей будинок вщент, але, на щастя, не спрацювала.