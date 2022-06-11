ЗСУ «накрили» окупантів під час наради в Сєвєродонецьку. У ворога серйозні втрати

Гранати та снаряди залітали навіть у вікна

В Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в будинку культури Хіміків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Рашисти намагалися провести нараду в одній з будівель Сєвєродонецька, але щось пішло не так, є багато загиблих. Знаємо, що навіть у вікна залітали туди гранати, снаряди. Пізніше, можливо, буде інформація, зможемо сказати, хто саме там у них загинув, в Будинку культури хіміків», – сказав Гайдай.

Нагадаємо, рашисти продовжують бити по Луганщині. Минулої доби росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек» та увійшли в Оріхове.

10 червня під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання «Азот». Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, вісім поранених.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.

Такоє очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.