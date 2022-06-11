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    Події в Україні

    Нацгвардія знищила ворожу ДРГ у Мар'їнці

    Україна знищила ще одну ворожу ДРГ на Донеччині&nbsp; - Нацгвардія знищила ворожу ДРГ у Мар'їнці
    Україна знищила ще одну ворожу ДРГ на Донеччині 
    фото: МВС

    Позицію ДРГ знищили з міномету калібру 120 мм

    У Мар'їнці на Донеччині Нацгвардія мінометом знищила позицію російських диверсантів разом з окупантами. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

    «Цього тижня в неконтрольовану «сіру» зону населеного пункту (Мар'їнки, – ред.) зайшов ворожий гранатометний розрахунок. ДРГ, озброєне РПГ-7 закріпилися в одному покинутому напівзруйнованому будинку. Хоча радянський гранатомет РПГ-7 доволі примітивна зброя, та може нанести непоправних втрат», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що українські захисники від самого початку помітили захід росіян на позицію. Упродовж двох днів нацгвардійці цілодобово спостерігали за диверсантами, щоб з'ясувати їхні плани та дочекатися слушного моменту. На ранок третього дня окупанти почали облаштовувати вогневу точку на даху будинка й укріплюватися.

    «Прицільним влучанням міни із 120-мм міномета мінометний взвод підпорядкування Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України блискавично зруйнував плани ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Ціль знищено. Живу силу противника знищено», – зазначили в МВС.

    Раніше повідомлялося, що в Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в будинку культури Хіміків. Гранати та снаряди залітали навіть у вікна.

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    Теги: росія МВС окупанти війна Нацгвардія Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардія знищила ворожу ДРГ у Мар'їнці