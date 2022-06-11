Війна РФ проти України. Ситуація в регіонах на ранок 11 червня

На Луганщині росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек»

Відносно спокійно ніч на 11 червня минула в більшості областей України: на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровська область

Відбулися чергові обстріли громад на межі з Херсонщиною. Двоє людей поранені, вони у лікарні. Є руйнування житла та адміністративних будівель.

Запорізька область

На Запоріжжі ніч пройшла відносно спокійно. В районі Комишувахи ввечері та зранку з обох сторін працювала артилерія. Постраждалих серед мирного населення наразі немає.

Харківщина

Внаслідок нічного обстрілу близько опівночі виникла пожежа у виробничій будівлі та автомобіль. Постраждалих немає.

Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали громади Чугуївського та Харківського районів. За добу отримали поранення п’ять осіб.

Луганщина

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек», увійшли в Оріхове.

10 червня під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання «Азот». Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Троє загиблих, вісім поранених.

Донеччина

Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, ракета, РСЗВ «Град», «Торнадо», «Ураган» - по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт. Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче.

Пошкоджено п’ять приватних будинків, дві багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Поранено п’ять цивільних людей.

В області відсутнє газопостачання, частково - вода і електрика (334 населені пункти знеструмлені).

Миколаївщина

10 червня близько 16:00 обстріляно с. Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Загинула одна людина.

Також окупанти обстрілювали деякі громади Баштанського району, а саме — Широківську (ввечері, обстріли переважно поза межами населених пунктів, попередньо без жертв та потерпілих), Інгульську громаду (вночі, попередньо без потерпілих та подкоджень). Також була обстріляна Березнегуватська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Вибухи, які тривали протягом кількох годин, було чутно у Херсоні з 5-ї ранку. Про бойові дії повідомляють і жителі області, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та у Бериславському районі. Через бої багато пошкоджених будинків, поранених мирних жителів, вбито худобу.

В області проблема з ліками та дитячим харчуванням.

Більшість банківських установ у Херсоні не працюють, натомість починають відкриватися російські фінансові установи. Критична ситуація стає в освітній і медичній сферах, більшість лікарів та вчителів відмовляються працювати з окупантами.

Нагадаємо, триває 108-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.

На Донбасі російські окупанти ведуть перегрупування для підготовки нового наступу на Бахмутському напрямку та на Слов’янськ і Сіверськ.

Від початку війни загальні бойові втрати російських окупантів перевищили 32 тис. осіб.