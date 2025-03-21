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Атакований пункт перевалки нафти «Кавказька» палає другу добу (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Атакований пункт перевалки нафти «Кавказька» палає другу добу (відео)
Масштабна пожежа не вщухає
скріншот з відео

Пожежу на пункті перевалки нафти «Кавказька» досі не ліквідували

У ніч проти 21 березня на нафтоперекачувальній станції «Кавказька», що у Краснодарському краї, стався вибух. Пожежа на нафтобазі триває вже другу добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як відомо, ППН "Кавказька" призначений для транспортування нафти на експорт. Пункт містить залізничний нафтовий термінал і з'єднувальний трубопровід до нафтоперекачувальної станції "Кропоткін", що входить до трубопровідної системи Каспійського Трубопровідного Консорціуму. Комплекс включає залізничний нафтовий термінал і з'єднувальний трубопровід завдовжки 15,7 км до нафтоперекачувальної станції «Кропоткінська», що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Через цей пункт нафту постачають компанії «Сургутнафтогаз», «Газпром нафта», «Юганськнафтогаз», ТНК, «Роснафта» і «ЛУКОЙЛ».

Також повідомляють, що площа пожежі збільшилась до 10 тис. кв. м. Під час гасіння пожежі через розгерметизацію палаючого резервуару стався вибух нафтопродуктів та викид нафти. Через це пошкоджені три одиниці техніки, а також постраждали двоє пожежників. Їх госпіталізували з легкими опікати та отруєнням продуктами горіння.

Нагадаємо, в ніч на 19 березня дрони атакували Краснодарський край. Повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтоперекачувальну станцію у місті Кропоткін.

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Теги: Газпром вибух нафта пожежа

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