Дрони атакували нафтобазу в Енгельсі

Також дрони долетіли й до Воронезької області

У ніч проти 20 березня у Саратовській області прогриміла серія вибухів. Дрони атакують регіон. Місцеві пабліки пишуть, що безпілотники летять курсом на нафтопереробні об'єкти в Енгельсі, передає «Главком».

Повідомляється, що близько четвертої ранку місцеві мешканці почули звуки сирени, а згодом було чутно потужні вибухи. Після цього очевидці повідомили, що бачили загоряння на території нафтопідприємства.

Раніше губернатор Саратовської області повідомляв мешканцям про загрозу БпЛА. Щодо наслідків інформації від влади немає.

До слова, ​у місті Енгельс Саратовської області Росії розташовані підприємства, пов'язані з нафтопродуктами, такі як «Комбінат Кристал».

Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація РФ

Також відомо, що цієї ночі у Воронезької області лунали гучні вибухи. Місцеві кажуть, що в регіоні активно працювали сили ППО. Було чутно від чотирьох до шести вибухів.

Про наслідки атаки на цей регіон поки нічого невідомо.

Нагадаємо, що в ніч на 19 березня дрони атакували Краснодарський край. Повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтоперекачувальну станцію у місті Кропоткін.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули серію потужних вибухів в районі НПЗ. Згодом стало відомо, що на території підприємства зайнялась пожежа внаслідок падіння уламків.

Також ми писали, що у ніч проти 9 березня росіяни у різних містах чули потужні вибухи. Під атакою дронів перебували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», Рязанський нафтопереробний завод та Новолипецький металургійний комбінат.