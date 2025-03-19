Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Пожежа на НПЗ в Краснодарському краї у лютому 2025 року

Внаслідок атаки дронів зайнялась пожежа на території НПЗ

В ніч на 19 березня дрони атакували Краснодарський край. Повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтоперекачувальну станцію у місті Кропоткін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули серію потужних вибухів в районі НПЗ. Згодом стало відомо, що на території підприємства зайнялась пожежа внаслідок падіння уламків.

Очевидці пишуть, що горять уламки збитого безпілотника. Водночас на відео, які публікують місцеві канали, розмір пожежі не нагадує незначне загоряння уламків.

Зазначено, що регіоні працювала ППО. Офіційно влада атаку поки не підтверджувала.

​Відомо, що нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» є найбільшою станцією Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на території Росії, розташованою в Кавказькому районі Краснодарського краю.

Вона відіграє ключову роль у транспортуванні нафти з родовищ Західного Казахстану та російських виробників до морського терміналу в селищі Південна Озеріївка поблизу Новоросійська, звідки нафта відправляється на світові ринки.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 березня росіяни у різних містах чули потужні вибухи. Під атакою дронів перебували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», Рязанський нафтопереробний завод та Новолипецький металургійний комбінат.