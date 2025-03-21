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На Кубані на палаючій нафтобазі стався вибух: підприємство горить вже другу добу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Кубані на палаючій нафтобазі стався вибух: підприємство горить вже другу добу
Через вибух стався викид нафти
скриншот з відео

Площа пожежі збільшилась до 10 тис. кв. м.

У ніч проти 21 березня на нафтоперекачувальній станції «Кавказька», що у Краснодарському краї, стався вибух. Нафтобаза палає вже другу добу поспіль. Про це повідомляє Главком з посиланням на російські ЗМІ.

Інформацію підтверджує Оперативний штаб регіону. Повідомляється, що площа пожежі збільшилась до 10 тис. кв. м. Під час гасіння пожежі через розгерметизацію палаючого резервуару стався вибух нафтопродуктів та викид нафти.

Через це пошкоджені три одиниці техніки, а також постраждали двоє пожежників. Їх госпіталізували з легкими опікати та отруєнням продуктами горіння. 

До ліквідації пожежі вже залучено 456 осіб та 181 одиниця техніки.

Нагадаємо, що в ніч на 19 березня дрони атакували Краснодарський край. Унаслідок нічної атаки БПЛА на Росії пошкоджено і горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька». Пошкоджень зазнав трубопровід між резервуарами.

Відомо, що НПС «Кавказька» є важливим об'єктом для транспортування нафти, відіграючи ключову роль у логістичному ланцюгу. Станція входить до складу Каспійського трубопровідного консорціуму і має потужності для перевантаження до 6 мільйонів тонн нафти на рік.

Комплекс включає залізничний нафтовий термінал і трубопровід довжиною 15,7 км, який з'єднує станцію з іншими об'єктами. Через «Кавказьку» нафту постачають такі компанії, як «Сургутнафтогаз», «Газпром нефть», «Роснефть» та інші. 

Нагадаємо, що Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. 

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

До слова, у ніч проти 21 березня мережею поширилась інформація та відповідні кадри сильної пожежі на газовимірювальній станції «Суджа», що на кордоні Курської та Сумської областей.

 

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Теги: вибух Газпром нафта нафтопродукти росія

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