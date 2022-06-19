Атакують самі себе? З'явилося промовисте відео обстрілу Донецька

Жителі окупованого Донецька чудово розуміють, що обстрілює їх не українська армія

Російські військові продовжують обстрілювати окупований Донецьк заради картинки. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Росіяни продовжують обстрілювати Донецьк. Донеччани чудово чують, що стріляють із території міста та фіксують це на відео. Спочатку постріл – і за кілька секунд приліт», – написав він, коментуючи відео обстрілу Донецька.

У місцевих пабліках люди масово пишуть, що це стріляють «ДНРівці». Водночас навіть прихильники окупаційної влади уже не можуть ігнорувати очевидного факту, що по місту б’ють російські військові.

За інформацією донецьких пабліків, відео було зняте сьогодні у Київському районі міста.

Нагадаємо, раніше в окупованому Донецьку був обстріляний ринок у Будьоннівському районі. Російські пропагандисти написали про «обстріл центру Донецька», але Травневий ринок розташований на східній околиці міста, з протилежного боку від позицій українських військ.

Також у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа на військовій базі російських загарбників.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України раніше заявив, що для створення вигідної російським пропагандистам «картинки» у ЗМІ, окупанти обстріляли середмістя Донецька.



