У Донецьку загорілася військова база окупантів – ЗМІ (відео)

Місцеві мешканці зазначають, що у Донецьку чутно звуки обстрілів

Внаслідок інциденту постраждали троє осіб

У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа на військовій базі російських загарбників. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що база розташована у Київському районі міста. Попередньо, внаслідок інциденту постраждали троє осіб.

Також місцеві мешканці зазначають, що у Донецьку чутно звуки обстрілів.

На опублікованих кадрах видно, що через пожежу утворився стовп темного диму. Він розповсюдився на кілька десятків метрів. Також чути звуки детонації боєприпасів.

Крім того, повідомляють про потрапляння снаряда у будинок «чиновниці» так званої ДНР Катерини Мартьянової.

Нагадаємо, мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Крсний Луч) повідомили про вибухи на складі боєприпасів рашистів. Також у мережі очевидці оприлюднили низку відео з місця пожежі трубопроводу на території Уренгойського газового родовища у Росії. Пожежа сталася через розрив труби.