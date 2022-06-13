Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
Травневий ринок окупованого Донецька потрапив під обстріл, загинуло троє людей
У Донецьку був обстріляний ринок у Будьоннівському районі. Російські пропагандисти написали про «обстріл центру Донецька», але Травневий ринок розташований на східній околиці міста, з протилежного боку від позицій українських військ.
Наслідки вибуху зафільмував місцевий активіст Андрій Лисенко.
Після обстрілу на ринку почалася пожежа.
"ВСУ обстреляли Майский рынок в Донецке. По предварительной информации, погибли 2 человека — мать и ребенок, также есть раненые."— 10 квітня (@buch10_04) June 13, 2022
Народы "ДНР" продолжают сами себя обстреливать pic.twitter.com/bpg72ssiW4
Жителі окупованого міста почали викладати відео пожежі у соцмережі.
Майский ринок #Донецьк pic.twitter.com/kcDU3XvBZr— George (@yupivo) June 13, 2022
Також у соцмережах та месенджерах опублікували фото наслідків обстрілу Травневого ринку.
Внаслідок обстрілу загинуло, за попередніми даними, троє людей. Серед загиблих – одна дитина.
Окупанти негайно звинуватили у обстрілі Збройні сили України. Зазначимо, що активіст Андрій Лисенко, який перебував на місці інциденту, не заявляв про обстріл з боку ЗСУ.
Втім, українські соцмережі спростували заяви окупантів про обстріл українськими військами – оскільки максимальна дальність польоту мінометної міни 9 км, а від позицій ЗСУ до Майського ринку більше 20 км по прямій.
Русские ублюдки обстреляли с минометов Майский рынок в Донецке. 10 прилетов. Этот район никогда не обстреливался с 2014 года. (для справки дальность полета миномета 0,8- 1,5 км, максимальная 9 км)— Так говорил Zaratustra (@Zaratus53061801) June 13, 2022
Ближайшее расположение ВСУ от майского рынка - более 20 км по прямой.
Нагадаємо, що Донецьк в останні тижні зазнає регулярних обстрілів. Так, 4 червня в результаті обстрілу постраждало 10 осіб.
Наступного дня Рада нацбезпеки та оборони України пояснило, що окупанти обстріляли Донецьк для вигідної пропагандистської «картинки».