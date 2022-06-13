Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)

Травневий ринок у Донецьку був обстріляний

Травневий ринок окупованого Донецька потрапив під обстріл, загинуло троє людей

У Донецьку був обстріляний ринок у Будьоннівському районі. Російські пропагандисти написали про «обстріл центру Донецька», але Травневий ринок розташований на східній околиці міста, з протилежного боку від позицій українських військ.

Наслідки вибуху зафільмував місцевий активіст Андрій Лисенко.

Після обстрілу на ринку почалася пожежа.

"ВСУ обстреляли Майский рынок в Донецке. По предварительной информации, погибли 2 человека — мать и ребенок, также есть раненые."



Народы "ДНР" продолжают сами себя обстреливать pic.twitter.com/bpg72ssiW4 — 10 квітня (@buch10_04) June 13, 2022

Жителі окупованого міста почали викладати відео пожежі у соцмережі.

Також у соцмережах та месенджерах опублікували фото наслідків обстрілу Травневого ринку.

Внаслідок обстрілу загинуло, за попередніми даними, троє людей. Серед загиблих – одна дитина.

Окупанти негайно звинуватили у обстрілі Збройні сили України. Зазначимо, що активіст Андрій Лисенко, який перебував на місці інциденту, не заявляв про обстріл з боку ЗСУ.

Втім, українські соцмережі спростували заяви окупантів про обстріл українськими військами – оскільки максимальна дальність польоту мінометної міни 9 км, а від позицій ЗСУ до Майського ринку більше 20 км по прямій.

Русские ублюдки обстреляли с минометов Майский рынок в Донецке. 10 прилетов. Этот район никогда не обстреливался с 2014 года. (для справки дальность полета миномета 0,8- 1,5 км, максимальная 9 км)

Ближайшее расположение ВСУ от майского рынка - более 20 км по прямой. — Так говорил Zaratustra (@Zaratus53061801) June 13, 2022

Нагадаємо, що Донецьк в останні тижні зазнає регулярних обстрілів. Так, 4 червня в результаті обстрілу постраждало 10 осіб.

Наступного дня Рада нацбезпеки та оборони України пояснило, що окупанти обстріляли Донецьк для вигідної пропагандистської «картинки».