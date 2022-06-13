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    Події в Україні

    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)

    Травневий ринок у Донецьку був обстріляний - Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Травневий ринок у Донецьку був обстріляний
    фото із соцмереж

    Травневий ринок окупованого Донецька потрапив під обстріл, загинуло троє людей

    У Донецьку був обстріляний ринок у Будьоннівському районі. Російські пропагандисти написали про «обстріл центру Донецька», але Травневий ринок розташований на східній околиці міста, з протилежного боку від позицій українських військ.

    Наслідки вибуху зафільмував місцевий активіст Андрій Лисенко.

    Після обстрілу на ринку почалася пожежа.

    Жителі окупованого міста почали викладати відео пожежі у соцмережі.

    Також у соцмережах та месенджерах опублікували фото наслідків обстрілу Травневого ринку.

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    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)
    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)

    Внаслідок обстрілу загинуло, за попередніми даними, троє людей. Серед загиблих – одна дитина.

    Окупанти негайно звинуватили у обстрілі Збройні сили України. Зазначимо, що активіст Андрій Лисенко, який перебував на місці інциденту, не заявляв про обстріл з боку ЗСУ.

    Втім, українські соцмережі спростували заяви окупантів про обстріл українськими військами – оскільки максимальна дальність польоту мінометної міни 9 км, а від позицій ЗСУ до Майського ринку більше 20 км по прямій.

    Нагадаємо, що Донецьк в останні тижні зазнає регулярних обстрілів. Так, 4 червня в результаті обстрілу постраждало 10 осіб.

    Наступного дня Рада нацбезпеки та оборони України пояснило, що окупанти обстріляли Донецьк для вигідної пропагандистської «картинки».

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    Теги: пожежа війна обстріл Донецьк Україна
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    Донецьк знову у вогні: обстріляний ринок на околиці міста (фото, відео 18+)