Окупанти обстріляли Донецьк для вигідної пропагандистської «картинки» – РНБО

Російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ випустили по центру Донецька 40 снарядів

Для створення вигідної російським пропагандистам «картинки» у ЗМІ, окупанти обстріляли середмістя Донецька. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Так увечері 4 червня пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із «Граду», удар припав по центру міста».

Однак такі заяви російських ЗМІ розбиваються об повідомлення очевидців з окупованого Донецька:

«стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському»;

«в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно»;

«вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 шт.»;

«люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана».

«Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання «спецоперації», і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку», – інформує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, центральна частина тимчасово окупованого Донецька увечері 4 червня потерпала від артилерійських обстрілів, у місті спалахнули масштабні пожежі.

Нагадаємо, на Харківщині російські війська 4 червня завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому, пошкоджено літаки й ангари.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

Також на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.