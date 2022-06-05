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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Донецьк для вигідної пропагандистської «картинки» – РНБО

    Обстріл Донецька спричинив численні пожежі&nbsp; - Окупанти обстріляли Донецьк для вигідної пропагандистської «картинки» – РНБО
    Обстріл Донецька спричинив численні пожежі 
    фото з відкритих джерел

    Російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ випустили по центру Донецька 40 снарядів

    Для створення вигідної російським пропагандистам «картинки» у ЗМІ, окупанти обстріляли середмістя Донецька. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

    Так увечері 4 червня пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із «Граду», удар припав по центру міста».

    Однак такі заяви російських ЗМІ розбиваються об повідомлення очевидців з окупованого Донецька:

    • «стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському»;
    • «в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно»;
    • «вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 шт.»;
    • «люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана».

    «Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання «спецоперації», і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку», – інформує Центр протидії дезінформації.

    Нагадаємо, центральна частина тимчасово окупованого Донецька увечері 4 червня потерпала від артилерійських обстрілів, у місті спалахнули масштабні пожежі.

    Нагадаємо, на Харківщині російські війська 4 червня завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому, пошкоджено літаки й ангари.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

    Також на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ Донбас ЗСУ РНБО війна УДАР Донецьк Україна безпілотник населення окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Донецьк для вигідної пропагандистської «картинки» – РНБО