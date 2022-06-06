Донецьк знову став лінією фронту

Російські пропагандисти дружно виють про «нацистів і звірства»

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В субботу ближе к полуночи произошел странный обстрел Донецка из систем залпового огня. Снаряды ложились по разным районам, в том числе, по центру города, куда за «восемь лет непрерывных бомбежек» раньше не прилетало – достаточно глянуть фото, выкладываемые в сети.

Есть пострадавшие, дончане в пабликах сходят с ума, хотя полно и реплик насчет того, что до прихода «освободителей» было тихо, а до 2014 года, когда «Донбасс поднялся против Бандеры», он вообще процветал.

Разумеется, рашисткие пропагандоны дружно взвыли про «нацистов и зверства».

А я вот честно не понимаю смысла происходящего. А к тому, чего не понимаю, отношусь предельно настороженно.

Если это из Донецка, а там в городе полно и РСЗО, и артиллерии, решили обстрелять украинские позиции, например, в Песках, то наши, конечно бы, ответили. И такая контрбатарейная борьба – это рабочие будни войны, как ни жестко это звучит, но не мы призывали «Путин, введи!» и не мы начинали вторжение.

Однако по свидетельству многих местных обстрел Донецка велся не со стороны украинских позиций, а со стороны Макеевки, которая под контролем рашистов. То, что «освободители» и глазом не моргнув, готовы обстреливать «освобождаемых», не открытие. Неясна цель.

Если это такая провокация на западную публику – мол, только Украине решили дать дальнобойные системы залпового огня (рашисты боятся их до паники), так она сразу начала обстреливать мирных жителей. Но ведь на Западе прекрасно знают, что НАТО-вское РСЗО появится на украино-российском фронте только в следующем месяце, а НАТО-вские дальнобойные гаубицы появились уже месяц назад, и какой-то особой реакции от Кремля не последовало. И провокация получается мимо сроков. Тем более, что бункерный фюрерок только что заявил, точнее, повторил то, что ему втюхивают, будто «российская армия щелкает западное вооружение, как орехи».

Если провокационный обстрел Донецка рашисты произвели для того, что в ответ ударить ракетами по правительственному кварталу Киева – так они давно обещают разбомбить наши центры принятия решений. Зачем им дополнительные поводы? И вообще, зачем рашистам после Бородянки, Мариуполя, Попасной и других варварски уничтоженных украинских городов какие-то поводы для чего бы то ни было?!

Так что будем следить за развитием событий. Очевидно одно: после провала первого этапа агрессивной войны со взятием Киева и капитуляцией Украины у Кремля явно проваливается и второй этап – рашисты не могут полностью захватить даже Луганскую область, не говоря о Донецкой. И, как я и прогнозировал, сравнивая второй этап с Курской битвой, есть реальные признаки, что ВСУ может в конце следующего месяца перейти в серьезное контрнаступление.

Так что агрессор мечется и вынужден что-то изобретать. Но ничего, кроме ужаса и смерти, он изобрести не может, а мы уже умеем это превозмогать.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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